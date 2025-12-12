رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان به مناسبت روز مادر ضمن تماس با مادر شهید حسین صادقی یاد این شهید گرانقدر و دیگر شهدای بازرسی را گرامی داشت.

.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه و روز مادر، رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان ضمن تماس با مادر شهید "حسین صادقی" در شهرستان راور، این مناسبت را به وی تبریک گفت و یاد شهید"سید محمدتقی موسوی" دیگر شهید واحد بازرسی پلیس استان را نیز گرامی داشت.

گفتنی است مادر شهید صادقی نیز طی این گفتگوی تلفنی برای تمامی خادمان نظم و امنیت استان کرمان به ویژه برای فرمانده انتظامی استان و همکاران حوزه بازرسی از درگاه خداوند موفقیت و دعای خیر مسئلت نمود.

لازم به ذکر است، شهید حسین صادقی از کارکنان واحد بازرسی پلیس شهرستان راور بیستم فروردین ماه ۱۳۸۷ طی درگیری با قاچاقچیان مسلح حوزه کویر راور به شهادت رسید و این شهید گرانقدر اولین شهید مجموعه بازرسی استان و شهید"سید محمدتقی موسوی" نیز دومین شهید این مجموعه در شهرستان بم است.