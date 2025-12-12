پخش زنده
مدیر داخلی مجموعه کریمان گفت: سالانه ۴۰۰ کودک و نوجوان بین ۴ تا ۱۲ سال مهمان مجموعه کریمان میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر داخلی مجموعه کریمان در مراسم جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها با اشاره به اینکه این مجموعه به مدت ۳ سال است که میزبان ایتام و محسنین در شهر قم است گفت: نهمین برنامه این مجموعه در سال جاری با محوریت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر برگزار شد.
وی افزود: اجرای برنامههای فرهنگی، سرود، قصه گویی، نمایش و اهدای هدایا از برنامههای این جشنهاست.