به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر داخلی مجموعه کریمان در مراسم جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها با اشاره به اینکه این مجموعه به مدت ۳ سال است که میزبان ایتام و محسنین در شهر قم است گفت: نهمین برنامه این مجموعه در سال جاری با محوریت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر برگزار شد.

وی افزود: اجرای برنامه‌های فرهنگی، سرود، قصه گویی، نمایش و اهدای هدایا از برنامه‌های این جشن‌هاست.