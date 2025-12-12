به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ هاکان فیدان وزیر امور خارجۀ ترکیه امروز جمعه در گفت‌و‌گو با شبکۀ الجزیره تصریح کرد: ترکیه آماده است هر مسئولیتی را در حل مسئله فلسطین و ایجاد صلح برعهده بگیرد، به خصوص در چارچوب یک نیروی بین‌المللی برای غزه.

وی تأکید کرد با اراده سیاسی رئیس‌جمهور ما (رجب طیب اردوغان)، ترکیه آماده است هر مسئولیتی را در حل مسئله فلسطین و ایجاد صلح بپذیرد.

فیدان افزود: اگر ارسال نیرو برای حفظ صلح لازم شود، ترکیه آماده انجام آن است.

وی به تلاش فراوان، کار و تعهد برای پیشرفت در روند صلح غزه اشاره کرد و گفت: این دستاورد به‌راحتی به‌دست نیامده است. کشتار غیرنظامیان، بی‌گناهان، زنان و کودکان به مدت دو سال، ۷۰ هزار شهید، ده‌ها هزار مجروح و مفقود، زخم عمیقی بر وجدان بشریت گذاشته است.

فیدان همچنین خاطر نشان کرد: هرچند پیشرفت‌هایی در روند صلح حاصل شده، اما بسیاری از اقدامات توافق‌شده هنوز کامل اجرا نشده‌اند و اسرائیل همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد.

وزیر امور خارجه ترکیه بر نقش محوری ایالات متحده و رئیس‌جمهور آمریکا در اجرای مرحله دوم طرح صلح تأکید کرد و گفت: کشور‌هایی مانند قطر، عربستان سعودی، مصر، اردن و امارات نیز برای پیشبرد روند همکاری می‌کنند.

فیدان «شورای صلح» و انتقال مدیریت غزه به یک کمیته فنی فلسطینی و ایجاد نیروی پلیس را از موضوعات مهم در مسیر صلح دانست و تأکید کرد: اجرای توافق نیاز به توافق هر دو طرف (فلسطینی و اسرائیلی) دارد و جامعه بین‌المللی تلاش می‌کند ببیند آیا چنین اجماعی شکل می‌گیرد یا خیر.

وی گفت: آمادگی ترکیه برای ایفای نقش در نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده در غزه قاطع است و این آمادگی در گرو موافقت اسرائیل نیست.

فیدان تأکید کرد که ترکیه در چارچوب بررسی دقیق نحوه استقرار و مأموریت نیرو‌های بین‌المللی مایل است در «هر آنچه لازم است» در تلاش‌های صلح غزه مشارکت کند.