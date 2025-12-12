فرمانده انتظامي کهنوج از اجراي بيست و دومين مرحله طرح آرامش در شهر به منظور پاکسازي نقاط جرم خيز و دستگيري خرده فروشان مواد مخدر خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "احمديوسفي" در تشريح اين خبر اظهار داشت: به منظور كاهش آسيب هاي اجتماعي و پيشگيري از جرائم بويژه سرقت ها، طرح آرامش در شهر با موضوع دستگيري خرده فروشان و جمع آوري معتادان متجاهر با هماهنگي مرجع قضايي با محوريت پليس مبارزه با مواد مخدر و همکاري ديگر يگان هاي انتظامي اجرا شد.

وي افزود: در اجراي اين طرح،ماموران انتظامي موفق شدند در بازديد از نقاط شناسايي شده قبلي 25خرده فروش موادمخدر ، 19نفر معتاد متجاهر و يک قاچاقچي را دستگير و مقاديري مواد مخدر به همراه ادوات استعمال کشف نمايند.