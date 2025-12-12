به گزاش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با اشاره به مهار آتش‌سوزی در یکی از واحد‌های صنعتی استان اظهار کرد: این حادثه هیچ خطری برای سلامت مردم ایجاد نکرده است.



کامران فرمانپور با بیان اینکه این آتش‌سوزی در شرکت کیمیا تسنیم تجارت مستقر در شهرک صنعتی شماره ۲ خرم‌آباد رخ‌داده، افزود: آتش‌نشانی با حضور به‌موقع و اقدام سریع، حادثه را مهار و از گسترش آن جلوگیری کرد.



فرمان پور در توضیح علت آتش‌سوزی گفت: ما بوی سوختگی و دود به دلیل راکد بودن هوا به مشام می‌رسد.



وی توضیح داد: باتوجه‌به اینکه مواد اولیه شرکت مواد پلیمری از جمله اکسیدان‌های فلزی و بی‌کربنات بوده است این بو به مشام می‌رسد.

مدیرکل محیط‌زیست لرستان گفت: از نظر ما هیچ‌گونه خطر جدی برای سلامت شهروندان و محیط‌زیست وجود ندارد.



