پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان گفت: بوی سوختگی و دود جنوب شهر خرمآباد ناشی از آتشسوزی واحد صنعتی در شهرک صنعتی شماره ۲ است.
به گزاش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان با اشاره به مهار آتشسوزی در یکی از واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: این حادثه هیچ خطری برای سلامت مردم ایجاد نکرده است.
کامران فرمانپور با بیان اینکه این آتشسوزی در شرکت کیمیا تسنیم تجارت مستقر در شهرک صنعتی شماره ۲ خرمآباد رخداده، افزود: آتشنشانی با حضور بهموقع و اقدام سریع، حادثه را مهار و از گسترش آن جلوگیری کرد.
فرمان پور در توضیح علت آتشسوزی گفت: ما بوی سوختگی و دود به دلیل راکد بودن هوا به مشام میرسد.
وی توضیح داد: باتوجهبه اینکه مواد اولیه شرکت مواد پلیمری از جمله اکسیدانهای فلزی و بیکربنات بوده است این بو به مشام میرسد.
مدیرکل محیطزیست لرستان گفت: از نظر ما هیچگونه خطر جدی برای سلامت شهروندان و محیطزیست وجود ندارد.