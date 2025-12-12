زهرا رحیمی، نماینده تکواندو کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی، راهی مرحله نهایی شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تکواندو بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی از امروز (۲۱ آذر) برگزار می شود.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور دارند، زهرا رحیمی در مرحله نیمه نهایی مقابل «جارائوا» از ازبکستان به میدان رفت.

در پایان این مبارزه زهرا رحیمی که در دور نخست حریف هندی را شکست داده بود، در دو راند متوالی پیروز و فینالیست شد. حریف رحیمی در فینال برنده دیدار میان مریم عبدالله پور از ایران و حریف چینی خواهد بود.