به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، امام جمعه سنندج با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) نماد عفت، پاکی و اخلاق است بر لزوم الگوگیری و تبعیت از سیره و سبک زندگی آن حضرت تاکید کرد.

ماموستا رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج با بیان اینکه دین اسلام نگاه عمیق نسبت به خانواده و والدین برای پویایی جامعه دارد افزود در اسلام نقش زنان در تربیت فرزندان نقشی محوری است و این مهم مانع حضور بانوان در عرصه فعالیت اجتماعی نیست.

وی نهاد خانواده را کانون تربیت دانست و افزود:زنان مدیر خانه هستند و دشمن بدنبال از بین بردن کرامت آن هاست.

امام جمعه سنندج با اشاره به اینکه مسئولان نظارت جدی برقیمت‌ها در بازار داشته باشند بر تجدید نظر مسئولان در نرخ گازب‌ها تاکید کرد.