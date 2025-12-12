به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان سرهنگ "سادات حسيني" گفت: مرحله ديگري از طرح ارتقاء امنيت اجتماعي اجرا و 107 معتاد متجاهر از مناطق آلوده و معابر شهرستان جمع آوري و تحويل کمپ هاي ترک اعتياد شدند.

وي تصريح کرد: در اين طرح که با محوريت پاکسازي مناطق حاشيه اي از پيش تعيين شده به مرحله اجرا در آمد 8 قاچاقچي هم دستگير و بيش از 13 کيلو انواع مواد مخدر کشف گرديد .

سرپرست انتظامي رفسنجان ضمن تقدير از تلاش شبانه روزي کارکنان پليس، دستگيري 278متهم تحت تعقيب توقيف 71 دستگاه خودرو و 13 موتورسيکلت را از ديگر دستاوردهاي اين طرح برشمرد.