آغاز توزیع ۱۷۰ تن برنج تنظیم بازاری در ایلام
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی از آغاز روند توزیع ۱۷۰ تن برنج هندی دانه بلند ویژه آذرماه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سجاد غلامی» مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی، از آغاز روند توزیع ۱۷۰ تن برنج هندی دانهبلند ویژه آذرماه در استان ایلام خبر داد و اظهار داشت: این مرحله از توزیع با اولویت مناطق کمبرخوردار انجام میشود و هدف آن، دسترسی سریعتر شهروندان به کالاهای اساسی است.
وی با اشاره به تخصیص ۱۶۵ تن از این سهمیه افزود: با حضور دستگاههای نظارتی و اجرایی، میزان تعیینشده بر اساس جدول شهرستانی تحویل شده و روند توزیع در سراسر استان از روز شنبه ۲۲ آذرماه ادامه پیدا میکند.
غلامی ادامه داد: توزیعکنندگان از روز شنبه با ارائه حواله از مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها و در شهرستان ایلام از اتاق اصناف مرکز استان، میتوانند به ادارهکل خدمات بازرگانی جهاد کشاورزی مراجعه کرده و سهمیه برنج تنظیم بازاری خود را با قیمت مناسب دریافت کنند.