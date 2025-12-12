خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «سجاد غلامی» مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی، از آغاز روند توزیع ۱۷۰ تن برنج هندی دانه‌بلند ویژه آذرماه در استان ایلام خبر داد و اظهار داشت: این مرحله از توزیع با اولویت مناطق کم‌برخوردار انجام می‌شود و هدف آن، دسترسی سریع‌تر شهروندان به کالا‌های اساسی است.

وی با اشاره به تخصیص ۱۶۵ تن از این سهمیه افزود: با حضور دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، میزان تعیین‌شده بر اساس جدول شهرستانی تحویل شده و روند توزیع در سراسر استان از روز شنبه ۲۲ آذرماه ادامه پیدا می‌کند.

غلامی ادامه داد: توزیع‌کنندگان از روز شنبه با ارائه حواله از مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و در شهرستان ایلام از اتاق اصناف مرکز استان، می‌توانند به اداره‌کل خدمات بازرگانی جهاد کشاورزی مراجعه کرده و سهمیه برنج تنظیم بازاری خود را با قیمت مناسب دریافت کنند.