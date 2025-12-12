استاندار آذربایجان شرقی در تماسی با آقای بهنام شیرینی معلم توانمند و متبحر تبریزی از ایشان به‌ خاطر نجات دانش‌آموز مدرسه صادقیه تبریز تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از واکنش سریع آقای شیرینی به آیه ۳۲ سوره مائده اشاره کرد و گفت:نجات یک نفر نجات بشریت است. شما با نجات این دانش‌آموز در حقیقت یک جامعه را نجات دادید.

گفتنی است در هفته جاری دانش‌آموز مدرسه صادقیه منطقه پنج تبریز سراسیمه به سمت معلم دوید و معلم محترم با تبحر و آرامش کامل با بکارگیری شیوه‌های حرفه‌ای امداد و نجات جسم خارجی را از گلوی دانش‌آموز خارج کرد و باعث نجات او شد.