کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی پیشرو به کشاورزان توصیه میشود برای پاکسازی و لایروبی آبراههها و کانالهای انتقال آب اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سمانه غلامی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان برای انتقال محصولات برداشت شده به انبار یا مکانهای مسقف اقدام کنند.
وی همچنین افزود: باغداران استفاده از قیم برای نهالهای تازه کشت و درختان جوان را در دستور کار خود قرار دهند.
کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: دامداران و عشایر از چرای دام و تردد در حاشیه رودخانهها و مسیلها اجتناب کنند، همچنین زنبورداران بستن دریچههای کندوهای زنبور عسل و انجام تغذیه مصنوعی را در دستور کار قرار دهند.
سمانه غلامی با اشاره به عایق بندی سالنهای پرورشی و بستن دریچه گلخانه جهت جلوگیری از ورود آب باران گفت: باغداران از آبیاری برای جلوگیری از ریشه کن شدن درختان آسیب پذیر و خوابیدگی محصولات زراعی اجتناب کنند.
براساس آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال زراعی تا ۱۷ آذرماه ۶.۶ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۲۹.۹ میلی متر و دوره بلندمدت ۴۴.۶ میلی متر بوده که این امر کاهش ۷۷.۸ درصدی بارش نسبت به سال قبل و ۸۵.۱ درصد دوره نرمال را نشان می دهد.
بر اساس نقشههای هواشناسی امروز جمعه سامانه بارشی در شمال شرق، جنوب غرب و جنوب و استانهای مازندران، گلستان، سمنان و دامنههای جنوبی البرز مرکزی و بخشهایی از مرکز، شمال کرمان و شنبه در اغلب مناطق کشور جز سیستان و بلوچستان باعث بارش میشود.