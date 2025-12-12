به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دهم لیگ برتر فوتبال بانوان با آغاز نیم فصل دوم همراه شد.

پرسپولیس از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهید کاظمی تهران میزبان تیم سنگین ماشین ایستای البرز بود.

نیمه نخست مسابقه با نتیجه بدون گل به پایان رسید، اما در اواخر نیمه دوم تک گل ایستا باعث برد یک بر صفر این تیم مقابل پرسپولیس شد.

در نخستین دیدار هفته دهم لیگ برتر فوتبال بانوان هم پالایش گاز ایلام با دو گل فرا ایساتیس کران شیراز را شکست داد.

همچنین در ادامه مسابقات این هفته، ملوان بندرانزلی یک بر صفر یاسام کردستان را برد و دیدار تیم‌های خاتون بم با آوای تهران و نیز سپاهان اصفهان با گل گهر سیرجان فردا برگزار می‌شود.

در جدول رده بندی، خاتون بم با ۲۷ امتیاز همچنان صدرنشین است و گل گهر سیرجان هم با ۲۴ امتیاز در رده دوم قرار دارد. ایستای البرز با برد امروز و با کسب ۲۰ امتیاز فعلا در رده سوم جدول قرار دارد و پرسپولیس هم همچنان در رده هفتم قرار گرفته است.