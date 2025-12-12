پخش زنده
امام جمعه موقت نکا هدف اصلی دشمن را تغییر هویت ملت ایران برشمرد و هشدار داد دشمن از ابزارهای مختلف برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام غلامی امام جمعه موقت شهرستان نکا در خطبههای نماز جمعه با اشاره به قیام امام حسین (ع) به عنوان الگویی همیشه زنده، گفت: در عصر حاضر، جبهه حق بیدار شده و جبهه باطل متزلزل شده است. آن هم بهخاطر رهبری بنیانگذار انقلاب و خلف صالح او مقام معظم رهبری میباشد.
امام جمعه نکا افزود: دشمن با ابزارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و با روش ناامید کردن مردم به میدان آمده است.
حجتالاسلام غلامی همچنین به نفوذ در میان خواص به عنوان یکی از موفقیتهای دشمن اشاره کرد.
وی با نقل قول مستقیم از رهبر معظم انقلاب بیان کرد: اگر اسلام نباشد، ایران نیست و اگر ایران نباشد، اسلام هم نیست. اگر جمهوری اسلامی شکست بخورد، دیگر ایرانی وجود ندارد.
وی با اشاره به «جنگ دوازده روزه» و گسترش «ادبیات مقاومت» از ایران به منطقه، هویت دیرینه و قدرت ملی را عامل شکست توطئههای دشمن دانست.
حجتالاسلام غلامی با اشاره به نگرانیهای مردمی گفت: مردم از گرانیها و تورم ناراضی هستند و مسئولان باید این مشکلات را حل کنند.
وی در عین حال بر ضرورت آمادگی دائم مسئولان، نظامیان و مردم در برابر تهدیدات تأکید نمود.
غلامی شناخت اهداف دشمن و هوشیاری عمومی را لازمه حفظ انسجام و امنیت کشور برشمرد.