به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی از امروز (جمعه) به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور دارند، مریم عبدالله پور مقابل «ژو» از چین به پیروزی رسید.

در این مبارزه عبدالله پور که در دور نخست حریف اندونزیایی را شکست داده بود، دومین برد خود را کسب کرد و حریف زهرا رحیمی دیگر نماینده ایران در دیدار پایانی این وزن شد.

دو پاراتکواندوکار ایران تا ساعتی دیگر برای کسب نشان طلا به مصاف هم می‌روند.