به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به حفره‌های کوچک و توخالی پشت استخوان‌های گونه و پیشانی، که به داخل بینی راه دارند، سینوس گفته می‌شود. سطح داخلی سینوس‌ها با لایه نازکی پوشیده شده که به‌طور طبیعی مقدار کمی ترشح مخاطی تولید می‌کند. سینوزیت زمانی پیش می‌آید که بافت پوشاننده داخل سینوس‌ها متورم یا ملتهب شود؛ وقتی این لایه تحریک یا عفونی شود، متورم شده و سبب بروز علائم سینوزیت می‌شود.

سالانه ۳۷ میلیون نفر در دنیا به سینوزیت مبتلا می‌شوند و یکی از شایع‌ترین مشکلات سلامتی شناخته می‌شود.

سینوزیت بر اثر یک واکنش التهابی یا به‌دنبال عفونت ویروسی، باکتریایی یا قارچی ایجاد می‌شود، گاهی هم پس از یک سرماخوردگی اتفاق می‌افتد.