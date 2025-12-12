به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "خواجه پور" گفت: در پي سرقت طلاجات از داخل خودروي پارک شده در محدوده يک تالار، ماموران کلانتري 14 نجف شهر با اقدامات اطلاعاتي، متهم دخيل در اين سرقت را شناسايي و دستگير کردند.

وي افزود: اين سارق در مواجهه با شواهد موجود به سرقت طلاهاي موجود در خودرو اعتراف و از مخفيگاه وي 200گرم طلاي سرقتي کشف شد.

فرمانده انتظامي سيرجان با اشاره به تحويل اين سارق سابقه دار به مراجع قضايي در راستاي پيشگيري از سرقت خودرو و محتويات آن، از شهروندان خواست از قراردادن اجناس گران قيمت در خودرو خودداري و ضمن تجهيز خودرو به سيستم هاي ضد سرقت، خودروي خود را اماکن مناسب و داراي روشنايي کافي پارک کنند.