به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت‌الاسلام والمسلمین حجت قاسم‌خانی در خطبه های این هفته نماز جمعه خوی افزود: امروز وظیفه همه، به‌ویژه نخبگان، هم‌افق شدن با ولیّ جامعه است؛ زیرا مواضع رهبری بر پایه قرآن، روایات و فقه اهل‌بیت استوار است.

وی همچنین با بیان سخنی از آیت‌الله سیستانی مبنی بر دعا برای حفظ رهبر انقلاب و انقلاب اسلامی، این نگاه را نشان‌دهنده اهمیت جایگاه ولایت دانست.

امام‌جمعه خوی بخش مهمی از خطبه‌ها را به تشریح ابعاد جنگ ۱۲روزه جمهوری اسلامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی اختصاص داد و گفت: رژیم صهیونیستی زیر ضربات ایران در این جنگ له شد و جمهوری اسلامی هر ضربه‌ای را با پاسخی قاطع و متقابل همراه کرده است.

وی با اشاره به برخی پاسخ‌های پنهان ایران از جمله هلاکت یکی از چهره‌های اصلی حوزه موشکی رژیم صهیونیستی پس از شهادت شهید محسن فخری‌زاده افزود: این رخدادها تنها بخشی از توان اطلاعاتی و اراده انتقام جمهوری اسلامی است.

قاسم‌خانی با نقل توضیحات سیدعباس عراقچی در نشست اخیر با ائمه جمعه گفت: جنگ ۱۲روزه با فرماندهی مستقیم رهبر انقلاب مدیریت شد و همان آمریکا که در روزهای نخست رجزخوانی می‌کرد، در روز دوازدهم پیام التماس برای توقف جنگ ارسال کرد.

وی همچنین توان موشکی و پدافندی کشور، از جمله سامانه «شهید مجید» را عامل مهم عقب‌نشینی دشمن عنوان کرد.

امام‌جمعه خوی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت اتحاد ملی گفت: جنگی که دشمن برای آن ۲۰ سال برنامه‌ریزی کرده بود، اتحاد کم‌نظیر مردم ایران را رقم زد؛ حتی کسانی که با نظام زاویه داشتند نیز در کنار ملت ایستادند.

وی در ادامه با تبیین نگاه رهبر انقلاب به ماهیت دعوت آمریکا به مذاکره اظهار کرد: آمریکا مذاکره را برای فشار و تسلیم‌سازی ایران می‌خواهد و به فکر در نظر گرفتن حق و حقوق ایران اسلامی نیست.

و با اشاره به سوابق رفتارهای غیرقابل اعتماد آمریکا در قبال متحدانش، از انگلیس در جنگ جهانی دوم تا اوکراین و جریان بیداری اسلامی، تأکید کرد که این کشور قابل اتکا نیست.

در بخش پایانی خطبه‌ها، امام‌جمعه خوی بر لزوم حمایت از دولت مطابق توصیه رهبر انقلاب تأکید کرد و گفت: اداره کشور بار سنگینی است، نقد لازم است اما باید مسئولانه، غیرعلنی و با هدف اصلاح امور انجام گیرد.

وی شرایط کنونی کشور را «جنگ احزاب» توصیف کرد و افزود: اداره کشور تنها با همکاری، همدلی و اتحاد مقدس امکان‌پذیر است و تکرار علنی ضعف‌ها سودی برای مردم ندارد.