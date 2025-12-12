پخش زنده
امام جمعه شاهیندژ گفت: راه عبور از بحرانها، همدلی مردم و حمایت از دولت بوده تا با همراهی مسئولان وضعیت معیشت و اعتماد عمومی بهبود یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجتالاسلام والمسلمین علی مرادی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به شرایط حساس کشور و منطقه اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با بهرهگیری از فشارهای اقتصادی و عملیات روانی در تلاش برای تضعیف اعتماد عمومی هستند و در چنین فضایی، حمایت از دولت و تقویت وحدت ملی ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با بیان اینکه دولت برای رفع مشکلات نیازمند همکاری و صبر اجتماعی است، افزود: انتقاد سازنده، مطالبهگری منصفانه و پشتیبانی از برنامههای قانونی دولت، زمینهساز بهبود معیشت و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم خواهد بود.
امام جمعه شاهیندژ همچنین بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات واقعی مردم تأکید کرد و گفت: کار جهادی در حوزههایی مانند معیشت، اشتغال و کنترل قیمتها باید در اولویت قرار گیرد تا امید و اعتماد در جامعه تقویت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نماز جمعه را پایگاهی برای بصیرتافزایی و پیوند مردم با نظام اسلامی برشمرد و افزود: نماز جمعه نقشی اساسی در خنثیسازی توطئههای دشمن دارد و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه شاهیندژ در پایان با دعوت مردم به تقوا، آرامش و امید تصریح کرد: با توکل به خداوند و همدلی ملی میتوان بر مشکلات غلبه کرد و مسیر پیشرفت کشور را با قدرت ادامه داد.