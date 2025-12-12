به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در جریان این بازدید، آخرین وضعیت احداث مدرسه ۶ کلاسه شهید رحیمی بررسی شد؛ پروژه‌ای با زیربنای ۶۹۳ مترمربع شامل کلاس‌های درس، نمازخانه و کتابخانه که با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان تکمیل خواهد شد.

استاندار قزوین ضمن قدردانی از همراهی هزار نفر از مردم نرجه و پیگیری‌های مدیر پروژه مردمی، این مشارکت را نمونه‌ای موفق در توسعه آموزش و پرورش استان دانست.

نوذری همچنین از روند احداث کانون فرهنگی هنری نرجه با زیربنای ۸۵۰ مترمربع و پیشرفت ۸۰ درصدی بازدید کرد و گفت: این مرکز پس از افتتاح، نقش مؤثری در پرورش استعدادهای هنری و تقویت هویت محلی خواهد داشت.

بازدید از کارگاه تولید قطعات بتنی شهرداری نرجه نیز انجام شد و استاندار بر کیفیت و استانداردسازی پروژه‌های عمرانی شهری تأکید کرد.

در نماز جمعه شهر نرجه، نوذری ظرفیت‌های کشاورزی منطقه به‌ویژه تولید انگور و کشمش را محور توسعه صادرات معرفی کرد و پیشنهاد برگزاری جشنواره‌های تخصصی در این زمینه را مطرح نمود.

وی همچنین فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی تاکستان را فرصتی کم‌نظیر برای رشد اقتصادی نرجه و مناطق پیرامونی دانست.

استاندار قزوین با اشاره به مصوبات سفر اخیر رئیس‌جمهور، از اختصاص بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای توسعه استان خبر داد و آن را یک دستاورد تاریخی عنوان کرد.

نوذری تأکید کرد: آموزش و مدرسه‌سازی اولویت دولت است و مشارکت مردم رمز موفقیت مدیریت محلی خواهد بود.