به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضا گفت: مسابقات مینی فوتبال چهارجانبه با شرکت تیم‌های خلیج فارس شیراز، سپاهان مرودشت، آراد زرقان وشهدای بیضاء در زمین چمن مصنوعی روستای کوشک هزار آغاز شد.

عبودی افزود: در اولین روز این مسابقات تیم‌های شهدای بیضا و خلیج فارس مقابل حریفان خود پیروز شدند.

رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضا بیان کرد: این مسابقات تا مشخص شدن تیم قهرمان ادامه دارد.