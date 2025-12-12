پخش زنده
امروز: -
مسابقات مینی فوتبال چهارجانبه استان فارس در ردهی نونهالان در شهرستان بیضا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضا گفت: مسابقات مینی فوتبال چهارجانبه با شرکت تیمهای خلیج فارس شیراز، سپاهان مرودشت، آراد زرقان وشهدای بیضاء در زمین چمن مصنوعی روستای کوشک هزار آغاز شد.
عبودی افزود: در اولین روز این مسابقات تیمهای شهدای بیضا و خلیج فارس مقابل حریفان خود پیروز شدند.
رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضا بیان کرد: این مسابقات تا مشخص شدن تیم قهرمان ادامه دارد.