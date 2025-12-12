به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نماز جمعه بوکان به امامت ماموستا عباس احمدی امام جمعه بوکان اقامه شد.

امام جمعه بوکان در خطبه‌های نمازجمعه این هفته بر اهمیت رعایت حقوق زن و مرد و ضرورت پرهیز از اسراف و تبذیر در منابع انرژی مانند گاز، برق و آب تأکید کرد.

ماموستا عباس احمدی همچنین به ضرورت اتحاد و انسجام در مقابل دشمنان و عمل به آموزه‌های بزرگان اشاره کردند.

ماموستا احمدی ضمن گرامیداشت روز زن و روز مادر با اشاره به جایگاه والای مادران و همسران شهدا در جامعه اظهار داشت؛ این خانواده‌های ارزشمند در تربیت نسل‌هایی نقش‌آفرین بوده‌اند که از دین، میهن و کیان اسلامی دفاع کرده و جان و فرزندشان را فدای انقلاب و نظام کرده‌اند.