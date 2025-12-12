تأکید بر حقوق زن در نماز جمعه امروز بوکان
امام جمعه بوکان بر ضرورت رعایت حقوق زن در جامعه تاکید کرد.
امام جمعه بوکان در خطبههای نمازجمعه این هفته بر اهمیت رعایت حقوق زن و مرد و ضرورت پرهیز از اسراف و تبذیر در منابع انرژی مانند گاز، برق و آب تأکید کرد.
ماموستا عباس احمدی همچنین به ضرورت اتحاد و انسجام در مقابل دشمنان و عمل به آموزههای بزرگان اشاره کردند.
ماموستا احمدی ضمن گرامیداشت روز زن و روز مادر با اشاره به جایگاه والای مادران و همسران شهدا در جامعه اظهار داشت؛ این خانوادههای ارزشمند در تربیت نسلهایی نقشآفرین بودهاند که از دین، میهن و کیان اسلامی دفاع کرده و جان و فرزندشان را فدای انقلاب و نظام کردهاند.