به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز سوم و پایانی رقابت‌های پاراشنا جوانان آسیا در دبی، ورزشکاران ایران در ادامه روند موفقیت آمیز خود توانستند ۸ مدال طلا، ۱۵ نقره و ۱۳ برنز (جمعا ۳۶ مدال) در دو رشته توان یابان و نابینایان و کم بینایان کسب کنند.

در روز پایانی مسابقات پاراشنا که در ورزشگاه حمدان امارات برگزار شد ورزشکاران توان یاب کشورمان ۷ طلا، ۷ نقره و ۵ برنز و ورزشکاران کم بینا و نابینا یک طلا، ۸ نقره و ۸ برنز کسب کردند.

تیم پاراشنا کشورمان که در دو بخش توان یاب و نابینایان و کم بینایان در این مسابقات شرکت کرده بود در مجموع موفق شد ۹۷ مدال کسب کند و نقش بسزایی در جایگاه مدالی ایران داشته باشد.

اسامی کامل مدال آوران پاراشنای کشورمان در روز سوم (پایانی) به شرح زیر است:

۵۰ متر آزاد اس ۷

سپهر صیفی طلا

۵۰ متر آزاد اس ۹

ابوالفضل ملک اولادی نقره

۵۰ متر آزاد اس ۹

ابوالفضل ظریف پور طلا

علی مطلبی نقره

۵۰ متر آزاد اس ۱۰

سپنتا نویدی طلا

۵۰ متر آزاد اس ۱۰

طا‌ها عزیزی طلا

۵۰ متر آزاد اس ۱۱

سپهر هوشمندی فر نقره

سید امیر سبحان جمشیدی برنز

۵۰ متر آزاد اس ۱۱و ۱۳

علی حسن‌زاده نقره

۵۰ مترآزاد اس ۱۳

محمد علی کاظمی نقره

ابوالفضل مرادی برنز

۵۰ متر آزاد اس ۱۳

امیر محمد فرخنده زاد برنز

۱۰۰ متر پروانه اس ۸

سید آرشاویر حسینی برنز

۱۰۰ متر پروانه اس ۸

رضا دهقان نقره

۱۰۰ متر پروانه اس ۹

ابوالفضل ملک اولادی نقره

۱۰۰ متر پروانه اس ۹ و ۱۰

علی مطلبی طلا

۱۰۰ متر پروانه اس ۱۰

سپنتا نویدی نقره

۱۰۰ متر پروانه اس ۱۱ و ۱۳

علی حسن زاده برنز

۱۰۰ متر پروانه اس ۱۳

محمد علی کاظمی نقره

ابوالفضل مرادی برنز

۱۰۰ متر قورباغه اس بی ۶

سپهر صیفی برنز

۱۰۰ متر قورباغه اس بی ۷

سید آرشاویر حسینی برنز

۱۰۰ متر قورباغه اس بی ۷

رضا دهقان برنز

۱۰۰ متر قورباغه اس بی ۸

ابوالفضل ملک اولادی طلا

۱۰۰ متر قورباغه اس بی ۹

علی مطلبی نقره

۱۰۰ متر قورباغه اس بی ۹

ابوالفضل ظریف پور طلا

امیر حسین علیزاده نقره

طا‌ها عزیزی برنز

۱۰۰ متر قورباغه اس بی ۱۱

امیر علی گل محمدزاده نقره

محمد طا‌ها باقری برنز

۱۰۰ متر قورباغه اس بی ۱۱ و ۱۳

علی حسن‌زاده نقره

۱۰۰ متر قورباغه اس بی ۱۱

ابوالفضل حیدری طلا

سید عرفان جعفری نقره

۱۰۰ متر قورباغه اس بی ۱۳

ابوالفضل مرادی نقره

علی هنرور برنز

۱۰۰ متر قورباغه اس بی ۱۳

امیر محمد فرخنده زاد برنز