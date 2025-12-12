جشنواره فرهنگی-هنری "پست من" زمینه ای برای فرهنگ سازی در خصوص نقش پست در تسهیل ارتباطات، بین دانش آموزان است

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در نشست هم اندیشی مدیرکل پست استان با وی که با محور جشنواره فرهنگی-هنری "پست من" برگزار شد، گفت: جشنواره فرهنگی-هنری "پست من" زمینه ای برای فرهنگ سازی در خصوص نقش پست در تسهیل ارتباطات برای دانش آموزان دارد.

محمدرضا فرح بخش گفت: هم‌افزایی برای برگزاری جشنواره فرهنگی‌هنری دانش‌آموزی "پست من" منجر به نتایج درخشانی در خصوص آشنایی و توجه دانش آموزان به فعالیت های مهم پست می شود.

وی بر اهمیت گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری بین دانش‌آموزان و نقش مؤثر پست در تسهیل ارتباطات تاکید کرد و گفت: اولین جشنواره فرهنگی-هنری "پست من" ویژه کودکان در دو بخش نقاشی و نامه نویسی و در بخش نوجوانان در دو بخش کلاژ و داستان نویسی برگزار می شود.

بر پایه این گزارش، در دیدار سعید مقیمی نژاد مدیرکل پست استان با محمدرضا فرح بخش مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان که محمد قاسمی مدیرعامل موسسه آیینه هنر کرمان به عنوان دبیر جشنواره "پست من" نیز حضور داشت، تمبر یادگاری طراحی شده از مدیرکل آموزش و پرورش استان به وی تقدیم شد