به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تکواندو بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی از امروز (جمعه) به مدت دو روز در حال برگزاریست.

در روز نخست مسابقات، ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

در وزن ۶۳- کیلوگرم پسران که ۶ پاراتکواندوکار حضور داشتند، امیرحسین علیزاده پس از استراحت در دور نخست، در نیمه نهایی به مصاف «پان» از چین رفت و با شکست این حریف به فینال رسید.

امیرحسین علیزاده در فینال به مصاف عثمانوف از ازبکستان رفت و پس از واگذار کردن راند اول، در دو راند بعدی به برتری رسید و صاحب نشان طلا شد.