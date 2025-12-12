پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در گیلان در جشن چلچراغ آیهها در فومن گفت: بانوان مسلمان باید از مکتب فاطمی و سیره زندگی حضرت زهرا (س) درس زندگی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در جشن چلچراغ آیهها محفل قرآنی بسیجیان در فومن گفت: حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در کنار ولایتمداری، با مدیریت صحیح در کانون خانواده، فرزندان برجستهای را تربیت کرد که امروز زنان مسلمان باید از این بانوی بزرگ اسلام درس زندگی بگیرند.
آیت الله فلاحتی با اشاره به دیدگاه غرب در زمینه استفاده ابزاری از جامعه زنان افزود: غرب با نگاه ابزاری به زن، بیشترین ظلم را در حق زنان کرده؛ این در حالی است که در نگاه اسلامی، الگوی زن مسلمان ایرانی بر پایههای آموزههای دینی وفرهنگی شکل گرفته است.
وی با اشاره به تاثیر آموزههای قرآنی در جامعه خاطرنشان کرد: جامعه ما یک جامعه اسلامی و قرآنی است و تقویت فرهنگ قرآنی و استفاده کاربردی از آموزههای قرآنی باید بیش از پیش در زندگی نهادینه شود.
حجت الاسلام والمسلمین حاتم نصیری زاده، مسئول معاونت تعلیم و تربیت سپاه قدس گیلان در حاشیه این مراسم گفت: در برنامه جشن چلچراغ از قاریان و حافظان قرآن برتر عضو حلقههای صالحین در سراسر استان به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تجلیل میشود.
در این مراسم به تعدادی از قاریان و حافظان برگزیده قرآن لوح تقدیر و هدایایی داده شد.