به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، امام جمعه مهاباد در خطبه‌های نمازجمعه با اشاره به فرمایشات دیروز رهبر معظم انقلاب به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: مقاومت و ایستادگی ملت ایران، تلاش دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی این ملت بصیر را ناکام گذاشت.

ماموستا عبدالسلام امامی با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و تبیین جایگاه ویژه زنان در دین مبین اسلام افزود: زنان در جامعه منشا تحول هستند.

امام جمعه مهاباد تصریح کرد: فضایل و سیره این بانوی بهشتی، اسوه زنان عالم است.

ماموستا امامی همچنین با شکرگزاری بارش‌ها به درگاه خداوند متعال، بر همدلی و حمایت جهانی از زنان و کودکان فلسطینی که بدون سرپناه زیر باران و سرما هستند تاکید کرد.

وی در پایان با هشدار افزایش مبتلایان آنفلوانزا از مردم خواست، برای قطع زنجیره این بیماری ضمن رعایت بهداشت فردی، از حضور در تجمع‌های غیرضرور و اماکن عمومی خودداری و استفاده از ماسک را جدی بگیرند.