پخش زنده
امروز: -
امام جمعه مهابادگفت: وحدت و مقاومت ملی، رمز ایستادگی ملت ایران در مقابله با تهاجم دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، امام جمعه مهاباد در خطبههای نمازجمعه با اشاره به فرمایشات دیروز رهبر معظم انقلاب به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: مقاومت و ایستادگی ملت ایران، تلاش دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی این ملت بصیر را ناکام گذاشت.
ماموستا عبدالسلام امامی با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و تبیین جایگاه ویژه زنان در دین مبین اسلام افزود: زنان در جامعه منشا تحول هستند.
امام جمعه مهاباد تصریح کرد: فضایل و سیره این بانوی بهشتی، اسوه زنان عالم است.
ماموستا امامی همچنین با شکرگزاری بارشها به درگاه خداوند متعال، بر همدلی و حمایت جهانی از زنان و کودکان فلسطینی که بدون سرپناه زیر باران و سرما هستند تاکید کرد.
وی در پایان با هشدار افزایش مبتلایان آنفلوانزا از مردم خواست، برای قطع زنجیره این بیماری ضمن رعایت بهداشت فردی، از حضور در تجمعهای غیرضرور و اماکن عمومی خودداری و استفاده از ماسک را جدی بگیرند.