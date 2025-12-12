ابوالفضل ایمانی، نماینده تکواندو کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی، راهی مرحله نهایی شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تکواندو بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی از امروز (۲۱ آذر) برگزار می شود.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

در وزن ۵۸- کیلوگرم پسران که ۱۶ پاراتکواندوکار حضور دارند، ابوالفضل ایمانی مقابل «بائو» از چین در دو راند متوالی به پیروزی رسید.

در این مبارزه ایمانی که در شلوغ‌ترین وزن حضور داشت و پیش از این دو حریف خود را شکست داده بود، موفق به شکست حریف چینی شد و به فینال راه یافت.