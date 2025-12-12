پخش زنده
معاون اداری و اجرایی نمایشگاه بینالمللی کرمانشاه از برپایی نمایشگاه یلدای ایرانی در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حامد وفاپور گفت: نمایشگاه سراسری یلدای ایرانی از ۲۴ تا ۲۹ آذر در محل دائمی نمایشگاههای کرمانشاه واقع در پارک شاهد برپا میشود.
وی زمان بازدید از این نمایشگاه را هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ اعلام کرد و افزود: در این نمایشگاه انواع آجیل، شیرینی و شکلات، مواد غذایی، سوغات و هدایای استانها عرضه میشود.
این نمایشگاه ۸۶ غرفه است که ۵۰ غرفه آن به شیرینی، شکلات، آجیل وخشکبار و ۳۶ غرفه نیز به محصولات غذایی از استانهای کرمانشاه، تهران، اصفهان، همدان، کردستان و آذربایجان شرقی اختصاص دارد.
اجناس این نمایشگاه با ۱۰ درصد تخفیف به مردم عرضه میشود.
تامین کالاهای مورد نیاز مردم بدون واسطه و با قیمت مناسب از اهداف برپایی این نمایشگاه است.