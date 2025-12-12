پخش زنده
جمعی از پزشکان امروز در درمانگاه خیریه رسول اعظم شیراز بیماران نیازمند را معاینه و درمان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این بیماران که اغلب تحت حمایت خیریهها، کمیته امداد، بهزیستی هستند خدمات دندان پزشکی، ارتوپدی، چشم پزشکی، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی و رادیو لوژی و آزمایشگاهی را دریافت کردند.
۱۹ پزشک فوق تخصص و متخصص این افراد را رایگان معاینه کردند.
این برنامه هر سال چند بار در درمانگاه خیریه برای نیازمندان برگزار میشود و هزینههای آن را اعضای نیک اندیش صندوق مدد کاری درمانگاه میپردازند.