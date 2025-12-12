به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دانش‌آموزان پسر والیبال ایران عصر امروز جمعه ۲۱ آذر در دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی دانش آموزان کمتر از ۱۵سال جهان به میزبانی شهر شانگلو کشور چین به مصاف چین تایپه رفتند.

تیم کشورمان در این دیدار موفق شد با نتیجه ۳ بر یک تیم چین تایپه را شکست دهد و قهرمان والیبال دانش آموزان جهان شود.

گفتنی است تیم پسران و دختران والیبال کمتر از ۱۵ سال ایران، روز یکشنبه ساعت ۲۰:۴۰ به تهران بازخواهد گشت.