برداشت سیر سبز از ۱۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان بیضا ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: پیش بینی میشود بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ تن سیر سبز از زمینهای کشاورزی این شهرستان برداشت و روانه بازار شود.
صدیقه مویدی افزود: در سال زراعی جاری کشاورزان پرتلاش و سخت کوش این شهرستان بیش از ۱۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی خود را به کشت سیر اختصاص دادهاند.
مویدی افزود: برداشت سیر سبز در مزارع شهرستان بیضا از اوایل آذر آغاز شده است و تا پایان اسفند ادامه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا بیان کرد: متوسط برداشت این محصول از هر هکتار بیش از ۳۲ تن است.
او گفت: به دلیل شرایط مناسب اقلیمی سیر سبز تولیدی در این شهرستان از کیفیت و مرغوبیت بسیار بالایی برخوردار است و علاوه بر بازار استان فارس به میدان تره بار تهران و استانهای همجوار بارگیری میشود.