تیم نساجی مازندران در دقایق پایانی مقابل هوادار از شکست گریخت و با ۳۴ امتیاز صدرنشین بلامنازع لیگ یک فوتبال باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در چارچوب هفته پانزدهم لیگ یک فوتبال ایران، تیم‌های هوادار و نساجی از ساعت ۱۵ در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم نساجی در دقیقه ۹۰ و با گل پوریا رضازاده از شکست گریخت و بازی را مقابل هوادار با نتیجه یک بر یک به پایان رساند. هوادار نیز در دقیقه ۶۰ توسط ابوالفضل اعلایی پیش افتاده بود.

با این تساوی، نساجی با ۳۴ امتیاز صدرنشین بلامنازع لیگ یک شد، در حالی که هوادار با ۲۲ امتیاز در جایگاه پنجم جدول ایستاد.

هوادار که همچنان یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر است، در این بازی مقابل صدرنشین رقابت‌ها نمایشی هجومی و امیدوارکننده داشت، اما در نهایت با تساوی در دقایق پایانی از کسب سه امتیاز بازماند.