غافلگیری استاندار ایلام روی آنتن زنده
استاندار ایلام در برنامه تلویزیونی «ایلام ایران» با دیدن مادر غافلگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ در برنامه تلویزیونی ایلام ایران صحنهای متفاوت و سرشار از احساس رقم خورد؛ جایی که استاندار ایلام در میان گفتگوهای رسمی و فضای رسانهای، ناگهان با حضور غیرمنتظره مادرش رو به رو شد.
«احمد کرمی» استاندرا ایلام در حاشیه این برنامه گفت: صداوسیما دو بار ما را در برنامههای زنده غافلگیر کرده است، هر دو بار هم برای ما بسیار خاطرهانگیز بوده است.
وی افزود: بار نخست، هنگامی بود که بدون اطلاع قبلی، معلم کلاس اول ابتداییام را در برنامه خودِ معلم حاضر کردند و موجب شگفتی من شدند.
کرمی بیان کرد: امروز نیز در برنامهای که به مناسبت روز مادر تهیه شده بود، یکی از آرزوهایم برآورده شد؛ اینکه بتوانم در این ایام در خدمت مادر عزیزم باشم، همکاران برنامه با هماهنگی و زحمت فراوان این دیدار را ممکن کردند، این غافلگیری و لحظه دیدار با چهره مهربان مادرم، شور و شوق بسیاری به من بخشید و لحظهای بسیار زیبا، ماندگار و تاریخی برایمان رقم زد.
«باقری» معاون سیمای شبکه استانی ایلام نیز عنوان کرد: برنامه« ایلام ایران» با استقبال گسترده مخاطبان استان و حتی سایر نقاط کشور روبهرو شده است.
وی افزود: ظرفیتهای پنهان و آشکار استان ایلام بهواسطه تلاش همکاران در برنامه «ایلام ایران» که برنامهای واقعاً سنگین و پرزحمت است به بینندگان و دوستداران فرهنگ و جغرافیای کشور معرفی میشود تا بتوانیم انشاءالله در مسیر معرفی بهتر استان و نیز رفع چالشهای موجود، گامهای مؤثری برداریم.