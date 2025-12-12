امام جمعه اردبیل بر تداوم مقابله با قطع درختان برای تهیه ذغال و قاچاق خاک پیت تاکید کرد.

تاکیدبر مقابله با قطع درختان برای تهیه ذغال و قاچاق خاک

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت الله عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اردبیل ضمن قدردانی از منابع طبیعی استان اظهار داشت: از اداره منابع طبیعی تشکر می‌کنم که به جای درختان قطع شده توسط قاچاقچیان ذغال درختان جدیدی کاشتند.

وی در ادامه با اشاره به قاچاق «خاک پیت» در منطقه نئور توسط قاچاقچیان و فروش آن به قیمت بالا برای کشت قارچ گفت: بعد از این فاجعه شاید ۱۰ سال هم مرتع دیگر قدرت رویش نخواهد داشت؛ در این خصوص از منابع طبیعی و محیط زیست و از فعالان محیط زیست و از کوهنوردان می‌خواهیم با همت تمام در میدان مبارزه با این خائنان روسیاه حاضر باشند و ورود دستگاه قضایی در این گونه موارد به نحوی که بازدارنده باشد کاملا ضروری است.

امام جمعه اردبیل با تجلیل از اقدام خیرین در کمک به موسسات خیریه و ستاد دیه استان گفت: در ۸ ماه سال جاری بدهی ۲۹۶ نفر زندانی با کمک اهالی و ستاد دیه و همکاری قوه قضاییه اداء شده است؛ حجم کمک‌های مالی خیرین در این هشت ماه ۲۰ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان است؛ این حجم مساعدت با اینکه استان ما استان صنعتی نیست بسیار شایسته تقدیر است.

آیت الله عاملی همچنین از خانواده‌های داغدار در اهدای هزینه‌های مراسم برای آزادی زندانی‌های غیرعمد و خانواده‌هایی که اعضای عزیزان از دست رفته شان را برای نجات جان دیگران اهدا می‌کنند قدردانی کرد.

نماینده ولی فقه در استان در بخش دیگری از خطبه‌ها گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه دشمن به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی آن قدر رشد کرده که با حمله نظامی قوی‌تر هم می‌شود و تمام نواقص خود را جبران و به یل منطقه و قدرت فائق منطقه تبدیل می‌شود.

وی افزود: غرب، اروپا، آمریکا و اسرائیل برای زمین زدن جمهوری اسلامی به هر عامل کوچک و بزرگ چنگ انداختند ولی باز رو سیاه مانده‌اند گاهی کار‌هایی می‌کنند که نشان می‌دهد در برابر ایران در نهایت استیصال هستند.