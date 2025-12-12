به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با میلاد مسعود حضرت فاطمه زهرا (س)، آستان قدس رضوی میزبان ۶۰۰ نفر از مادران و اعضای خانواده‌ های چندفرزندی مشهدی و ۲۰ مادر برگزیده رویداد ملی «شکوه مادری» بود.

این مراسم با هدف تکریم مادران جوان زیر ۴۰ سال دارای سه فرزند و بیشتر و تقویت فرهنگ فرزندآوری برگزار شد.

مدیر مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی در حاشیه برگزاری این مراسم با بیان اینکه ششمین رویداد ملی شکوه مادری با استقبال بی‌ نظیر ۴۴ هزار مادر جوان زیر ۴۰ سال دارای سه فرزند و بیشتر از سراسر کشور همراه بود، گفت: امروز ۲۰ مادر برگزیده کشوری که در کنار نقش‌ آفرینی موفق در خانه‌ داری و تربیت فرزند، در عرصه‌ های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز خوش درخشیده‌ اند، مورد تجلیل قرار گرفتند.

فاطمه دژبرد افزود: همه خانواده‌ های دعوت‌ شده به این جشن بزرگ فاطمی، دارای ۴ فرزند و بیشتر هستند و مراسم با حضور دکتر فهیمه فرهمند پور رئیس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌ الاسلام سید مهدی واعظ موسوی به‌ عنوان سخنرانان ویژه همراه بود.

دژبرد ادامه داد: برنامه‌ های شاد و خانواده‌ محور، مدیحه‌ سرایی، مسابقه و اهدای هدایا برای مادران و فرزندانشان از جمله برنامه های این مراسم بود.

وی با بیان اینکه فراخوان این رویداد از سالروز میلاد حضرت زینب (س) آغاز و تا ۱۵ آذر ادامه داشت، تصریح کرد: همزمان با مشهد مقدس، در دیگر استان‌ های کشور نیز به همت شبکه خادمیاری و کانون‌ های خدمت رضوی بانوان و خانواده، برنامه‌ های مشابهی برای تکریم مادران چندفرزندی برگزار شده یا در حال برگزاری است.

مدیر مرکز امور بانوان آستان قدس رضوی در تشریح هدف اصلی رویداد «شکوه مادری» اظهار داشت: در این رویداد مادران چندفرزندی جوان به‌ عنوان الگو‌های موفق و الهام‌ بخش به جامعه بانوان و دختران نسل جدید معرفی می شوند تا نشان داده شود که فرزندآوری نه‌تنها مانع پیشرفت اجتماعی و فرهنگی نیست، بلکه می‌.تواند همراه با موفقیت‌ های چشمگیر در همه عرصه‌ ها باشد.

اختتتامیه ششمین رویداد ملی «شکوه مادری» صبح امروز پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در فضایی سرشار از عطر فاطمی و با حضور پرشور مادران و فرزندانشان در مشهد مقدس به کار خود پایان داد.