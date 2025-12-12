شمال و جنوب ایران این روز‌ها میزبان دو رویداد مهم بازی‌سازی با رویکرد آموزشی و استعدادیابی هستند؛ رویداد‌هایی که هدف آنها توسعه آموزش، تمرکززدایی از تهران و کشف استعداد‌های تازه برای ورود به صنعت بازی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هکاتون هفتمین دوره بازی‌های جدی در شهر گرگان و بوت‌کمپ بازی‌سازی در جزیره قشم، دو برنامه شاخص بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در هفته جاری هستند. این رویدادها بخشی از مسیر چندساله بنیاد در تمرکززدایی آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای علاقمندان بازی‌سازی در سراسر کشور محسوب می‌شوند.

هکاتون گرگان؛ تلفیق رقابت، آموزش و فرهنگ

در استان گلستان، هکاتون بازی‌های جدی با محوریت آموزش، رقابت و معرفی زیست‌بوم فرهنگی و تمدنی استان در حال برگزاری است. این رویداد فرصتی برای جوانان فراهم کرده تا دریابند بازی تنها سرگرمی نیست بلکه ابزاری مؤثر برای بیان فرهنگ و حل مسائل واقعی جامعه است.

بوت‌کمپ قشم؛ تجربه حضوری و اتصال به صنعت واقعی

در جنوب کشور نیز، جزیره قشم میزبان اردوی حضوری بازی‌سازی است؛ رویدادی که پس از آموزش‌های مقدماتی، شرکت‌کنندگان را در معرض تجربه واقعی کار تیمی، طراحی و توسعه بازی قرار می‌دهد. این برنامه با تأکید بر تمرین عملی، به شکل‌گیری مهارت‌های حرفه‌ای و اتصال استعدادهای جوان به بازار کار صنعت بازی کمک می‌کند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و استانی

یکی از نکات مثبت این برنامه‌ها، استفاده از منابع و ظرفیت‌های استانی است. از مدیریت محلی و اساتید بومی تا همکاری با دانشگاه‌ها و تیم‌های فعال در استان، هر بخش از رویداد با هم‌افزایی نیروهای محلی اجرا می‌شود. این مدل همکاری، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب پایداری زیست‌بوم تولید بازی در هر منطقه و ایجاد ارزش افزوده برای همان استان می‌گردد.

پرورش نسل تازه سازندگان بازی در کشور

این رویدادها همچنین پاسخی به چالش کمبود نیروی متخصص در صنعت بازی ایران هستند؛ مشکلی که طی سال‌های اخیر با مهاجرت نیروهای حرفه‌ای افزایش یافته است. گسترش آموزش‌ها و برنامه‌های استعدادیابی در استان‌ها، زمینه شکل‌گیری نسلی تازه از بازی‌سازان خلاق و متخصص را فراهم کرده است که می‌توانند جریان انرژی و نوآوری را در صنعت بازی کشور تقویت کنند.

چشم‌انداز آینده؛ عدالت آموزشی و جریان ملی بازی‌سازی

برگزاری هکاتون گرگان و بوت‌کمپ قشم تنها دو رویداد مقطعی نیستند، بلکه پیامی روشن برای عدالت آموزشی و فرصت برابر در صنعت بازی‌سازی کشور به همراه دارند؛ پیامی که یادآور می‌شود استعداد و خلاقیت محدود به جغرافیا نیست.

با ادامه این روند، سایر استان‌های کشور نیز به این جریان خواهند پیوست تا آینده صنعت بازی ایران در سراسر کشور به شکوفایی برسد.