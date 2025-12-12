نماینده وزن منهای ۴۷ کیلوگرم دختران ایران به نشان نقره رقابت‌های تکواندو بازی‌های پاراآسیایی جوانان به میزبانی امارات دست پیدا کرد. ­

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تکواندو بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی از امروز (جمعه) به مدت دو روز در حال برگزاریست.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

در وزن ۴۷- کیلوگرم دختران که ۸ پاراتکواندوکار حضور داشتند، زهرا سلطانی بعد از شکست رقبایی از اندونزی و نپال در فینال به مصاف «بائو» از چین رفت.

سلطانی در این مبارزه در یک راند پیروز شد، اما در دو راند شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره دست پیدا کرد.