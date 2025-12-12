به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با اشاره به اهمیت حجاب، عفاف و مرزبندی‌های شرعی بین زن و مرد افزود: این احکام الهی قبل از هر چیز برای سلامت بنیان خانواده، حفظ حرمت‌ها و جلوگیری از بی‌بندوباری وضع شده است و اگر خانواده آسیب نبیند، جامعه نیز آسیب نخواهد دید.

او خانواده را ارزشمندترین نهاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواند و نقش مادر را در تربیت نسل آینده بی‌بدیل دانست و گفت: ایمان، شخصیت و عفاف مادر به‌طور مستقیم به فرزندان منتقل می‌شود و اساس جامعه سالم را شکل می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر هویت معنوی و انقلابی ایران اسلامی گفت: این سرزمین، سرزمین اهل‌بیت (ع)، امام رضا (ع)، امام راحل و ۲۴۰ هزار شهید گلگون‌کفن است، دشمن با تبلیغات سوء به دنبال نفوذ در دل‌ها و سست کردن اراده‌هاست، اما با اراده قوی شکست‌ناپذیر خواهیم بود.

اوهمچنین با قدردانی از نقش مداحان در ایجاد شور و نشاط معنوی، بر ضرورت مراقبت از حرمت این جایگاه تأکید کرد و افزود: مداحی باید همراه با ایمان، انگیزه و محتوای آموزنده باشد و از این عنوان نباید سوءاستفاده شود.

امام جمعه اراک با اشاره به فرارسیدن ۲۷ آذر، روز وحدت حوزه و دانشگاه، یاد و نام شهید آیت‌الله دکتر مفتح را گرامی داشت و گفت: حوزه و دانشگاه یک پیکره واحدند؛ جدایی این دو، ضرر و عقب‌ماندگی به همراه خواهد داشت.

او در پایان با تأکید بر پیروی از رهبر معظم انقلاب گفت: همه ما یکپارچه در سایه پرچم ولایت حرکت می‌کنیم، دشمن باید بداند این سرزمین شکست‌ناپذیر است و با پیروی از رهبری، قله‌های علمی، فنی و دیگر عرصه‌ها را فتح خواهیم کرد و منشاء خدمت و پیشرفت برای جمهوری اسلامی خواهیم بود.