امام جمعه اراک در خطبههای نماز جمعه این هفته اراک با تأکید بر جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) در عالم هستی، ایشان را الگویی بیبدیل برای جامعه اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با اشاره به اهمیت حجاب، عفاف و مرزبندیهای شرعی بین زن و مرد افزود: این احکام الهی قبل از هر چیز برای سلامت بنیان خانواده، حفظ حرمتها و جلوگیری از بیبندوباری وضع شده است و اگر خانواده آسیب نبیند، جامعه نیز آسیب نخواهد دید.
او خانواده را ارزشمندترین نهاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواند و نقش مادر را در تربیت نسل آینده بیبدیل دانست و گفت: ایمان، شخصیت و عفاف مادر بهطور مستقیم به فرزندان منتقل میشود و اساس جامعه سالم را شکل میدهد.
نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر هویت معنوی و انقلابی ایران اسلامی گفت: این سرزمین، سرزمین اهلبیت (ع)، امام رضا (ع)، امام راحل و ۲۴۰ هزار شهید گلگونکفن است، دشمن با تبلیغات سوء به دنبال نفوذ در دلها و سست کردن ارادههاست، اما با اراده قوی شکستناپذیر خواهیم بود.
اوهمچنین با قدردانی از نقش مداحان در ایجاد شور و نشاط معنوی، بر ضرورت مراقبت از حرمت این جایگاه تأکید کرد و افزود: مداحی باید همراه با ایمان، انگیزه و محتوای آموزنده باشد و از این عنوان نباید سوءاستفاده شود.
امام جمعه اراک با اشاره به فرارسیدن ۲۷ آذر، روز وحدت حوزه و دانشگاه، یاد و نام شهید آیتالله دکتر مفتح را گرامی داشت و گفت: حوزه و دانشگاه یک پیکره واحدند؛ جدایی این دو، ضرر و عقبماندگی به همراه خواهد داشت.
او در پایان با تأکید بر پیروی از رهبر معظم انقلاب گفت: همه ما یکپارچه در سایه پرچم ولایت حرکت میکنیم، دشمن باید بداند این سرزمین شکستناپذیر است و با پیروی از رهبری، قلههای علمی، فنی و دیگر عرصهها را فتح خواهیم کرد و منشاء خدمت و پیشرفت برای جمهوری اسلامی خواهیم بود.