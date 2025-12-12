پخش زنده
بیش از ۲۶ هزار و ۸۰۰ عدد انواع قرص و ۱۵ هزار و ۱۰۰ سی سی شربت های غیرمجاز در نیشابور کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی نیشابور گفت: در پی کسب خبری در خصوص تهيه و فروش قرص های غيرمجاز توسط فردی سودجو بررسی موضوع در دستور کار پليس قرار گرفت.
سرهنگ حسین احمدی افزود: ماموران دایره عملیات پليس مبارزه با مواد مخدر، با ردزنی های پلیسی و اشراف اطلاعاتی متوجه شدند فرد سودجو محموله قرصهای غیرمجاز را با یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ از استانی دیگر وارد کرده است.
وی ادامه داد: ماموران پلیس با اطمينان از صحت خبر و هماهنگی های قضایی, متهم را در عملیاتی ضربتی دستگیر و در بازرسی از منزل متهم ۲۶ هزار و ۸۰۰ عدد انواع قرص های غيرمجاز به همراه ۱۵ هزار ۱۰۰ سی سی شربت غير مجاز متادون و اپیوم را کشف و ضبط کردند.
احمدی گفت: در اين رابطه یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ توقیف و متهم دستگير شده با تشکيل پرونده برای سير مراحل قانونی به مرجع قضايی معرفی شد.