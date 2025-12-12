به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تکواندوی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی از امروز (جمعه) به مدت دو روز در حال برگزاریست.

در روز اول مسابقات، ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور داشتند، زهرا رحیمی و مریم عبدالله پور به فینال راه پیدا کردند و در دیدار پایانی مقابل هم قرار گرفتند.

در دیدار فینال که یک نبرد تمام ایرانی بود، بعد از پیروزی زهرا رحیمی در راند اول، مریم عبدالله پور در دو راند بعدی به برتری رسید.

بدین ترتیب در این وزن نشان طلا به مریم عبدالله پور رسید و زهرا رحیمی صاحب مدال نقره شد.