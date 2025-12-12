به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) محفل انس با قرآن با عنوان چلچراغ آیه ها با حضور قاریان برجسته استانی و شهرستانی به همت حوزه شهید باکری سپاه ناحیه سراب در مسجد خاتم الانبیا برگزار شد.

سرهنگ پاسدار مالک ناجی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سراب با تاکید بر ترویج معارف قرآن کریم و تقویت روحیه دینی و انقلابی در بین جوانان گفت:امسال شاهد موفقیت‌های روز افزون بسیجیان در برنامه‌های قرآنی در سطوح کشوری و استانی هستیم و این رقابت ها در بین نوجوانان و جوانان در حوزه معارف دینی و علوم قرآنی در بیشتر پایگاه‌های مسجد محور رونق گرفته است.

وی افزود: تلاوت قرآن و برپایی این محافل نورانی، موجب جلای دل ها، نشاط و حیات است.