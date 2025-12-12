به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، امامان جمعه استان در خطبه‌های این هفته با اشاره به سالروز ولادت حضرت زهرا (س) دخت نبی مکرم اسلام گفتند زندگی حضرت فاطمه (س) در همه ابعاد الگو برای زنان است.

آنان با بیان اینکه حجاب و عفاف مانع حضور زن در اجتماع نیست افزودند نگاه مترقی اسلام به زنان زمینه ظهور و بروز توانمندی‌ها و استعداد‌های آنان را فراهم کرده است.

خطیبان جمعه استان نقش آفرینی زنان در نظام جمهوری اسلامی را بی بدیل دانستند و اظهار داشتند مدیریت خانه و تربیت نسل مهم‌ترین رسالت بانوی مسلمان در کنار دیگر نقش‌های آنان در اجتماع است .

امامان جمعه استان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مداحان گفتند اگرچه کشور دارای چالش‌ها و مشکلات متعددی است، اما باید با امید آفرینی و روایت پیشرفت‌های کشور با توطئه دشمنان در جنگ ترکیبی و رسانه‌ای مقابله کرد.

آنان در ادامه با اشاره به افزایش قیمت‌ها در بازار خواستار نظارت بر بازارشدند.

توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، رعایت تقوای الهی، محکومیت جنایات رژیم صهیونستی، از دیگر فراز‌های خطبه‌های امروز امامان جمعه استان بود.