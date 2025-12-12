میخاییل مامیاشویلی، نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی با محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیته ملی المپیک ایران در دیدار با نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی، گفت: ایران یکی از قدرت‌های اصلی کشتی در دنیاست و این رشته ریشه در فرهنگ، تاریخ و ادبیات چند هزار ساله ما دارد.

خسروی وفا ضمن تقدیر از تلاش‌های رئیس فدراسیون کشتی کشورمان، افزود: علیرضا دبیر به عنوان قهرمان این رشته با شناخت از نیاز‌ها و دغدغه‌های ورزشکاران و مدیریت خوبی که دارد، به توسعه و حفظ جایگاه کشتی ایران در دنیا کمک کرده است، ما در کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان ضمن اعتقاد به توانایی دبیر در مدیریت کشتی ایران همواره در کنار او بوده و از وی حمایت می‌کنیم.

وی گفت: از اتحادیه جهانی نیز انتظار داریم از کشتی ایران‌ بعنوان یک قدرت در همه مسائل حمایت کند، فدراسیون کشتی ایران در کنار اتحادیه جهانی است و از سیاست گذاری ها، برنامه ریزی‌ها و تصمیمات این اتحادیه حمایت می‌کند، امیدواریم این ارتباط خوب دوطرفه میان اتحادیه جهانی و فدراسیون کشتی حفظ و تقویت شود.

رئیس کمیته ملی المپک خطاب به مامیاشویلی افزود: ما انتظار داریم در اتحادیه جهانی کشتی کرسی‌های خوب و ارزشمندی برای ایران در نظر بگیرید، ما متخصصان و قهرمانان بسیاری در این رشته داریم که حضورشان در بخش‌های اثرگذار اتحادیه می‌تواند، بسیار مفید باشد.

مامیا شویلی، نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی و رئیس فدراسیون کشتی روسیه اظهار داشت: حضور در ایران برای من بسیار مهم‌ بود، ایران کشور بزرگی است و قهرمانان بسیاری بخصوص در رشته کشتی دارد، من علاقمند بودم تا شما را از نزدیک دیدار کنم و از حمایت‌های شما و کمیته ملی المپیک از کشتی و علیرضا دبیر تشکر کنم.

نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی ادامه داد: خدمات علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی ایران در تربیت چند نسل در این رشته و‌ فراهم کردن امکانات بسیار خوب برای آنها قابل تقدیر است و ما هم در اتحادیه ضمن آنکه نگاه ویژه‌ای به کشتی ایران داشته و‌ داریم، انتظار داریم شما هم از کشتی و علیرضا دبیر حمایت ویژه‌ای داشته باشید.

خسروی وفا به مامیاشویلی گفت: شما از قهرمانان خوب رشته کشتی روسیه هستید و روسیه هم یکی از قدرت‌های کشتی دنیا است، امیدواریم مشکل ورزشکاران و ورزش روسیه هر چه زودتر حل شود تا قهرمانان بتوانند در عرصه‌های بین المللی حاضر شوند که این حضور قطعا بر گرمای بازی‌های المپیک و جهانی خواهد افزود.