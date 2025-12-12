پخش زنده
بارش همزمان برف و باران، چهره شهر و روستاها را طراوت بخشیده است. در حالی که در ارتفاعات کوهها برف آرام مینشیند و سکوت گردنهها را فرا میگیرد، باران در پاییندست میبارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با آغاز بارشها، کوهها و ارتفاعات جامهای سفید بر تن کردند.
برف، آرام و بیصدا، راههای کوهستانی را در روزهای اخر پاییز به رویایی زمستانی تبدیل کرده و گزارشها از مناطق کوهستانی و روستاهای مرتفع کشور حاکی از آغاز بارش برف در این نواحی است.
این بارشها که از دیروز آغاز و تا بامداد امروز ادامه داشت، چهره طبیعت را زمستانی کرده و اهالی روستا، با لبخند، در آغوش زمستانِ سپید در روزهای پاییزی بیدار میشوند.
طی روزهای گذشته، آسمان با سخاوتِ تمام بارید و هر قطره، بخشی از تشنگیِ خاک را جبران کرد .