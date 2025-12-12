پخش زنده
نخستین مستند عبریزبان تولید شده در ایران با عنوان «موشکها بر فراز بازان»، جمعه ۲۱ آذر ساعت ۱۹ از شبکه افق پخش میشود؛ اثری تحلیلی که به ابعاد جدیدی از رویارویی پنهان ایران و اسرائیل در حوزه انرژی میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «موشکها بر فراز بازان» به عنوان نخستین اثر عبریزبان تولید ایران، جمعه این هفته برای اولینبار از شبکه افق روی آنتن میرود. این مستند با رویکردی مستند و تحلیلی، روایتگر مواجهه پنهان ایران و اسرائیل در حوزه زیرساختهای نفت و گاز است؛ رخدادی تأثیرگذار که به تغییر معادلات قدرت در منطقه و دگرگونی مسیر جنگ منجر شد.
این اثر ضمن تشریح ابعاد کمتر دیدهشده این تقابل، با بهرهگیری از تصاویر، دادههای مستند، تحلیلهای کارشناسی و روایت عبریزبان، تلاش دارد تصویری تازه از این رقابت راهبردی ارائه دهد.
