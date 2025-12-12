به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «موشک‌ها بر فراز بازان» به عنوان نخستین اثر عبری‌زبان تولید ایران، جمعه این هفته برای اولین‌بار از شبکه افق روی آنتن می‌رود. این مستند با رویکردی مستند و تحلیلی، روایتگر مواجهه پنهان ایران و اسرائیل در حوزه زیرساخت‌های نفت و گاز است؛ رخدادی تأثیرگذار که به تغییر معادلات قدرت در منطقه و دگرگونی مسیر جنگ منجر شد.

این اثر ضمن تشریح ابعاد کمتر دیده‌شده این تقابل، با بهره‌گیری از تصاویر، داده‌های مستند، تحلیل‌های کارشناسی و روایت عبری‌زبان، تلاش دارد تصویری تازه از این رقابت راهبردی ارائه دهد.

مستند «موشک‌ها بر فراز بازان» جمعه ۲۱ آذر، ساعت ۱۹ از شبکه افق سیما پخش خواهد شد.