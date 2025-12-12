نفوذ سامانه بارشی جدید به استان ایلام
کارشناس هواشناسی ایلام گفت: از امشب یک سامانه بارشی جدید وارد استان میشود و تا بامداد یکشنبه فعال خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام بر اساس پیشبینی هواشناسی، از امشب یک سامانه بارشی جدید وارد استان میشود و تا بامداد یکشنبه فعال خواهد بود، این سامانه با بارش باران، رعد و برق و وزش باد لحظهای همراه است و کاهش نسبی دما را به دنبال دارد.
وی افزود: دامنه فعالیت این سامانه گسترده نیست و در دسته سامانههای نسبتاً ضعیف قرار میگیرد، اما برخی مناطق استان شاهد بارش باران و وزش باد نسبتاً شدید خواهند بود.
احمدی نژاد با اشاره به اینکه بخشهایی از شمال استان و نواحی مرتفع احتمالاً بارش برف را تجربه خواهند کرد یادآور شد: با ورود این سامانه، کاهش نسبی دما حدود ۳ درجه پیشبینی شده و سرمای شبانه از فردا شب در استان محسوس خواهد بود و در برخی مناطق سردسیر، کمینه دما احتمالاً به صفر درجه یا کمتر خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی ایلام مطرح کرد: از روز یکشنبه جو استان پایدار شده و تا پایان هفته بارش قابلتوجهی رخ نخواهد داد.