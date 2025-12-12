به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ به همت کانون بازنشستگان فراجای گیلان و باحضور گسترده مردم و جمعی از مسئولان محفل انس با قرآن کریم در روستای انبارسر کیاشهر برگزار شد.

در این آیین معنوی که جمعی از اساتید، قاریان و حافظان برجسته قرآن کریم حضور داشتند، آیاتی از قرآن کریم تلاوت شد.

در پایان این مراسم از مادر شهید کیا مرادپور و همچنین خانواده شهید داریوش دریارو به پاس صبر، ایثار و مجاهدت‌های این خانواده‌های معظم تجلیل و قدردانی شد.

محفل اُنس با قرآن روستای انبارسر، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم منطقه با فرهنگ قرآن و تکریم خانواده‌های معظم شهدا را به نمایش گذاشت.