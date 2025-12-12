به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این برنامه دو تن از نمایندگان استان به همراه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به بررسی موضوع اقتصاد کشاورزی استان پرداختند.

در این برنامه به سهم ۳ و نیم درصدی ارزش افزوده گلستان و رتبه ۱۳ گلستان در کشور اشاره شد.

ابراهیم هزار جریبی رئیس سازمان جهاد کشاورزی با شاره به توانمندی‌های استان از جمله رتبه دوم گلستان در تولید گندم کشور گفت: استان گلستان با ۶۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی که بخشی از آن زیر کشت دوم می‌رود مجموعا ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و ۳۰ هزار هکتار اراضی باغی دارد.۸۵۰ هزار تن تولیدات دامی و طیور و آبزیان دارد که در بعضی از محصولات رتبه یک تا سه کشور را دارد.

وی افزود : گلستان در تولید کلزا سویا آفتاگردان آفتابگردان خرمالو و هلو مرکبات جزو استان‌های رتبه دار کشور است و در تولید مرغ رتبه دوم کشور رادارد و به علت داشتن کشتارگاه‌های متعدد مرغ در تولید گوشت مرغ اول است و به علت خشکسالی رشد اقتصادی آن در برخی موارد منفی بوده است.

عبدالغفور امان زاده نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: زیر بنای کشاورزی آب و خاک و هواست و بی توجهی به حفظ عامل آب و خاک باعث ضربه به کشاورزی شده است.

وی تخریب جنگل و مرتع را که باعث کاهش یک سومی وسعت جنگل‌های هیر کانی در دهه‌های اخیر شده علت کاهش تولید بخش کشاورزی بیان کرد.

محمد رضا قائم مقام نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به علت کاهش تولید گندم از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ کیفیت گندم گلستان را در کشور کم نظیر دانست و افزود: در سال‌های اخیر تخریب زیر ساخت‌ها باعث کاهش تولید شده و از یک میلیون و دویست هزار تن در سال گذشته امسال به نصف کاهش یافته است.

هزار جریبی خشکسالی را علت این کاهش دانست و افزود: خشکسالی باعث شد تا جایی که ۹۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی حتی برداشت نشد.

وی علت روند کاهشی تولید را نا متناسب بودن قیمت خرید تضمینی نسبت به کیفیت بیان کرد و افزود: این موضوع در سفر مسئولان وزارت جهاد به استان از آنان مطالبه شده است.

امان زاده گفت: اقلیم گلستان در کوهپایه با دشت و مناطق بیابانی متفاوت است ولی استان گلستان را یک پارچه می‌بینند، اما شرایط تولید در مناطق دشت و دیمزار‌ها با کشت در کوهپایه متفاوت بود واکنون در اواخر آذر که فصل کشت تمام می‌شود هنوز کشت نشده.

وی در باره قیمت گذاری به قانون جدید مجلس اشاره کرد که از سال قبل اجرا یی شده و بر خلاف گذشته که شورای اقتصاد قیمت گذاری می‌کرد بخش‌های مختلف دولت که در گندم دخیل هستند باید یازده عامل در قیمت گذاری دخیل شوند.

امان زاده افزود: در این شرایط قیمت تضمینی که دولت قبل از کشت تعیین می‌کند در زمان برداشت به علت تورم اقتصادی با این قیمت جدید هم کشاورز متضرر می‌شود.