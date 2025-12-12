پخش زنده
رئیس جمهور پس از سفر به کشورهای قزاقستان و ترکمنستان و حضور و سخنرانی در اجلاس بینالمللی صلح و اعتماد در عشقآباد، عصر امروز جمعه عازم کشورمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری مسعود پزشکیان که به منظور شرکت در اجلاس بینالمللی صلح و اعتماد و دیدار با برخی سران شرکت کننده در این نشست به ترکمنستان سفر کرده بود، دقایقی پیش این کشور را به مقصد جمهوری اسلامی ایران ترک کرد.
رئیس جمهور در جریان این سفر علاوه بر تشریح مواضع کشورمان در نشست بینالمللی صلح و اعتماد، با روسای جمهور روسیه، ترکمنستان، عراق، رهبر ملی ترکمنستان و نخست وزیران پاکستان و میانمار نیز دیدار و گفتوگو کرد.