پخش زنده
امروز: -
مسابقات تنیس روی میز بازیهای پاراآسیایی جوانان با کسب ٣ پیروزی و پذیرش ٤ شکست دیگر برای نمایندگان ایران همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای تنیس روی میز بازیهای پاراآسیایی جوانان در روز سوم، با برگزاری دیدارهای دونفره دختران و پسران و دونفره میکس پیگیری شد.
نمایندگان ایران در ادامه دیدارهای امروز (جمعه) خود، ٧ دیدار برگزار کردند و صاحب ٣ پیروزی و قبول ٤ شکست شدند.
نتایج این دیدارها به این شرح است:
*دوبل دختران
کلاس ۱۴ - گروه ۲
تیمدوبل حنانه نجاتی و نرجس سلطان محمدی ۳ - تیم دوبل عراق ۲
کلاس ۱۴ - گروه ۳
تیم دوبل فاطمه اشتری و زهرا نمازی یک - تیم دوبل قراقستان ۳
** دوبل پسران
کلاس ١٤ - گروه ٢
تیم دوبل طاها خسروی و علی سامخانیان ۳ - تیم دوبل سریلانکا صفر
**میکس دوبل
کلاس ١٤ - گروه یک
تیم علیرضا طباطبایی و زهرا نمازی ٢ - تیم سنگاپور و هند ٣
کلاس ١٤ - گروه ٤
تیم آرشام رمضانی و فاطمه اشتری صفر - تیم چین تایپه و ژاپن ۳
کلاس ٢٠ - گروه یک
تیم علی راستی و نرجس سلطان محمدی صفر - تیم چین تایپه و ژاپن ٣
کلاس ٢٠ - گروه ٢
تیم علی سامخانیان و یاسمن احسان خواه ٣ - تیم تایلند یک